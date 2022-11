In Emilia-Romagna ancora allerta smog: misure emergenziali fino a lune

Scatta l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna. Le previsioni Arpae per i prossimi giorni hanno portato all'entrata in vigore delle misure anti-smog in tutte le province della regione. Nei principali centri, dunque, fino a lunedì prossimo tornano le limitazioni previste dal piano per la qualità dell'aria, tra cui lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4, l'abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica inferiore a 4 stelle e il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Un nuovo bollettino, con effetto sui giorni successivi, sarà emesso lunedì 14.