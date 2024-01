Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E allora viene subito alla mente come contestualmente alle immagini del lungo biscione di persone che hanno partecipato alla Corrida di San Geminiano veniva diffusa la nota del proseguimento delle misure cosiddette antismog nel comune di Modena a causa dei continui sforamenti delle soglie di inquinanti nell'aria. La giornata della corrida di San Geminiano con quasi 5000 atleti partecipanti (700 competitiva e più di 4000 alla non competitiva) è arrivata dopo 9 giorni con qualità dell'aria pessima che ha avuto nella centralina di via Giardini che nella settimana aveva registrato anche livelli doppi (97 microgrammi sui 50 della soglia limite) riducendosi poi ma mantenendosi per al di sopra della soglie nei giorni successivi.