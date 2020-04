In Emilia-Romagna metà dei tamponi rispetto Veneto e Lombardia

Ricoverati con sintomi 3.765 1680 11883 Terapia intensiva 353 356 1324 Totale ospedalizzati 4.118 2036 13207 Isolamento domiciliare 6.835 5814 11917 Totale positivi 10.953 7850 25124 Variazione totale positivi 187 286 118 Nuovi positivi 543 431 1047 Dimessi guariti 1.477 828 10855 Deceduti 1.644 477 7199 Totale casi 14.074 9155 43208 Tamponi 54.530

106000 114.640

Nel giorno in cui, ad un mese dallo scoppio della emergenza epidemiologica, dovrebbe arrivare l'attesa fornitura di pre test di positività ai quali sottoporre, nei prossimi giorni, anche l'intera platea degli operatori socio sanitari dell'Emilia-Romagna (ovvero anche la schiera di coloro che continuano a lavorare all'interno di case protette per anziani al centro della discussione per la mancata fornitura nelle settimane scorse di presidi di protezione individuale), emerge il dato che conferma come in Emilia-Romagna (insieme a Veneto e Lombardia tra le tre regioni più colpite, ma la seconda in assoluto per contagi e decessi), il numero dei tamponi effettuati, ammonti a circa la metà rispetto alle altre regioni. Se in Emilia-Romagna è di 54.530, in Veneto è di 106.000 mentre sale a 114.640 il numero di tamponi effettuati in Lombardia.In Emilia-Romagna, l'avvio dei pre-test sulla positività ad un platea più ampia della popolazione, che potrebbe estendersi anche oltre gli operatori sociosanitari, e ai quali (nel caso di positività), farebbe seguito il tampone di conferma, aiuterebbe a ridurre questo gap, a circoscrivere i contagi al di fuori dell'ospedale e, stando a quanto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, ad anticipare le terapie virali che consentirebbero di ridurre gli effetti estremi della patologia, e l'ospedalizzazione dei pazientiDi seguito il riepilogo dei dati relativi all'Emilia-Romagna, Vento e Lombardia aggiornato alle ore 18 del 31 marzoE-R Veneto LombardiaFonte dati: Dipartimento Nazionale Protezione Civile