In ricordo di Ro Marcenaro, che casino farai lassù...

Elegante nei modi, sarcastico, ironico, geniale, anarcoide impenitente, ma soprattutto... utile, paziente e bastonato, buon caro Ro. Perdonami se l'ultima volta che mi hai scritto non ti ho risposto, ma è per via di quella roba politica, cui ti eri fissato, ma che personalmente non mi andava giù. Forse per via che sono un reggiano dalla testa quadra, perciò 'zuccone', ma io il giallo è un colore che sono arrivato a odiare! E a Bologna te lo dissi e so anche che ci rimarresti molto male, ma cosa vuoi che ti dica? Si vede che la la mia materia grigia si sarà fermata negli angoli!

Tuttavia grazie, grazie per tutto quello che hai fatto per me, mastro Ro, soprattutto per avermi dato l'opportunità di collaborare sul tuo Asino, assieme a veri e propri maestri di matita, come Contemori, Lombezzi, Nardi, Giuliano..., ma soprattutto per avermi fatto letteralmente respirare stessa aria del padre fondatore de L'Asino, cioè di Galantara per ben 13 anni: personalmente è stato un onore e un enorme piacere! E quando ricevemmo il Premio Satira di Forte dei Marmi, ah la soddisfazione!

Be', ora fa buon viaggio, vecchio mio e quando arrivi salutami tanto il buon Fabio Santilli, 'agitatore di uomini' e... sì: sono sicuro che lassù farete un gran casino, birbanti! Ci siamo capiti...



Paride Puglia