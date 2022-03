In tilt siti Fisco, impossibile ottenere Green pass: problema risolto

Per tutto il pomeriggio di ieri e fino alle prime ore di questa mattina il sito dell’Agenzia delle Entrate è rimasto irraggiungibile. I problemi secondo Sogei, la società che lo gestisce, sarebbero stati causati da un guasto tecnico, negata invece l'ipotesi di un attacco informatico. Oltre al sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati irraggiungibili anche il sito del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre gestiti da Sogei. La piattoforma si occupa anche dei servizi legati al Covid e fino a questa mattina le farmacie non sono state in grado di rilasciare il green pass da tampone. Il problema è stato risolto completamente solo questa mattina.

