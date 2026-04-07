Iper-elettrosensibilità: Modena ospita il primo convegno nazionale

Sabato 11 aprile Modena accoglierà, negli spazi della Sala Pucci, la prima edizione del Convegno Nazionale dedicato all’ipersensibilità ai campi elettromagnetici (EHS), un tema che negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione da parte della comunità scientifica e dei cittadini. L’iniziativa, si svolgerà dalle 9 alle 17 e sarà accessibile sia in presenza sia in streaming, così da permettere la partecipazione anche alle persone che convivono con questa condizione e che preferiscono non esporsi direttamente. A chi invece ci sarà, in presenza, gli organizzatori chiedono di non utilizzare smartphone.

Il programma della giornata riunisce studiosi, medici, ricercatori, giuristi e testimoni diretti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra i nomi più attesi figura la professoressada anni impegnata nello studio degli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti. Accanto a lei interverranno fisici, medici del lavoro, psicologi, biologi, nutrizionisti e rappresentanti di associazioni, con l’obiettivo di offrire un quadro multidisciplinare e aggiornato su una patologia che molti considerano in forte espansione.

Il documento ufficiale del convegno sottolinea fin dall’inizio l’impostazione scientifica e civile dell’iniziativa, che si propone di affrontare “evidenze scientifiche, tutela della salute, presidi attuali e futuri anti‑EHS e responsabilità pubblica”.La giornata sarà moderata dal professordell’evento, che guiderà il dialogo tra i relatori e il pubblico.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e con l’intervento del presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili, Paolo Orio, che introdurrà le principali criticità vissute quotidianamente dalle persone affette da EHS. Seguiranno contributi dedicati alla definizione e misurazione dei campi elettromagnetici, alla clinica dell’ipersensibilità, alle neuropatie correlate e ai biomarcatori di esposizione. Non mancherà uno sguardo agli aspetti psicologici della malattia e alle patologie legate al cosiddetto stress ossidativo, mentre la pausa pranzo sarà accompagnata dalla proiezione di un film dedicato al tema.

Nel pomeriggio la discussione si sposterà sulla ricerca clinica, sugli studi internazionali condotti in prossimità delle stazioni 5G e sul ruolo dell’alimentazione nelle patologie ambientali. Ci sarà spazio anche per le testimonianze dirette, come quella del regista e scrittore Demetrio Salvi, e per un approfondimento sulle tecniche di schermatura e protezione dai campi elettromagnetici. La parte finale della giornata affronterà i profili giuridici, con un intervento dedicato ai diritti dei pazienti e alle recenti sentenze amministrative, e si concluderà con una riflessione sul ruolo delle associazioni europee impegnate nella tutela dei cittadini.

Oltre alla dimensione scientifica, il convegno vuole essere un’occasione di dialogo aperto con la cittadinanza.L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un confronto ampio e partecipato, capace di contribuire alla definizione di nuove linee guida per la prevenzione, la protezione e la cura dell’ipersensibilità ai campi elettromagnetici. L’invito degli organizzatori è rivolto non solo agli specialisti della salute – medici, psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti e caregiver – ma anche ai cittadini di Modena e provincia, affinché possano acquisire maggiore consapevolezza e tutelare la propria salute e quella dei propri familiari, in particolare dei bambini.

Le iscrizioni (evento a pagamento) sono aperte e comprendono anche l’adesione annuale all’associazione organizzatrice e la videoregistrazione del congresso. Per chi desidera partecipare, è disponibile un modulo online indicato nel programma ufficiale

Info: segreteria Scientifica: Dr.ssa Vadalà Maria, info@medicocuratestesso.com, mary.vadala@gmail.com