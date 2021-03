Istituti superiori, nuovo boom di iscritti: sono 35.395

Il prossimo anno scolastico saranno oltre 35 mila gli studenti delle scuole superiori modenesi. In base ai dati raccolti ed elaborati dalla Provincia, sulla base delle comunicazioni delle scuole stesse, al fine di programmare gli interventi di edilizia scolastica, gli iscritti risultano 35.395, con un aumento di 817 studenti rispetto all'anno scolastico in corso; lo scorso anno l'incremento era stato di oltre 500 studenti; cinque anni fa gli studenti erano 32.207, mentre dieci anni fa erano 28.840.«In pratica dal prossimo anno scolastico avremo un istituto di medie dimensioni in più – sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena – confermando un trend in atto da diversi anni, ma anche la qualità dell'offerta formativa dei nostri istituti che risultano attrattivi anche per i ragazzi di altre province. Abbiamo già avviato un confronto con tutti dirigenti scolastici e i Comuni nelle realtà dove sarà necessario intervenire, nonostante gli sforzi compiuti in questi ultimi anni per ampliare diversi edifici e programmare un'offerta adeguata al trend di crescita e quelli compiuti lo scorso anno per adeguare gli istituti alle nuove regola sulla sicurezza sanitaria. Ora ci auguriamo, grazie alla campagna vaccinale e le misure di contenimento della pandemia, di riaprire le scuole al più presto per garantire un finale di anno scolastico in presenza, anche se siamo tuttora in una fase critica e di grande incertezza».L'incremento più importante si registra sulla città di Modena, dove gli iscritti raggiungono quota 15.167 studenti con un incremento di 386 studenti rispetto all'anno in corso; segue Sassuolo con oltre 5.500 studenti e un incremento di quasi 170 studenti; poi Carpi con 4.700 studenti e 124 in più, infine Mirandola con 152 studenti in più su un totale di 4.300 iscritti.Per quanto riguarda gli indirizzi scelti, si confermano i tecnici; in base ai dati dell'ufficio scolastico regionale, infatti, relativi alle iscrizioni alla prima classe, la provincia di Modena risulta al primo posto in regione per numero di studenti che hanno scelto un istituto tecnico per il prossimo anno scolastico, superando per la prima volta anche Bologna e confermando l'interesse degli studenti modenesi per la formazione tecnica e professionale, in misura maggiore rispetto al dato nazionale e regionale.