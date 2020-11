Italia oggi: Modena giù di 19 posti, tra le ricche e le meno sicure

Quest'anno, nella classifica, la dimensione della sicurezza sociale, comprende anche tre ulteriori indicatori a fine di catturare l'effetto determinato all'attuale crisi pandemica.

Gli indicatori considerati a livello provinciale sono la variazione della mortalità registrata fino al 31 agosto 2020 fra gli individui di età inferiore a 65 anni e l'incidenza dei casi registrati di covid

Indicatori che pesano in modo rilevante nella posizione di Modena in classifica, facendola passare dal 10° posto del 2019 al 79esimo del 2020



Stupisce, in negativo, anche la posizione, invariata rispetto allo scorso anno, nella parte bassa della classifica, relativa al sistema salute. Una dimensione che aggrega sia l'informazione sulla dotazione di posti letto che la parte ospedaliera ad alta specializzazione e quella di apparecchiature diagnostiche. Modena, in questo ambito, non riesce ad andare oltre al 68esimo posto già registrato lo scorso anno.



Posizioni e tendenza invertite per quanto riguarda la ricchezza. Modena cresce nella classifica di reddito e ricchezza passando dal 17esimo posto del 2019 all'ottavo 2020, superata, in Emilia-Romagna, soltanto a Bologna e a Parma rispettivamente al secondo e al sesto posto.



La sicurezza continua a rappresentare in questa classifica, come in quella del Sole 24 ore, un grave problema che dopo anni di bassa classifica sembra ormai essere diventato strutturale. Modena è nella parte bassa della classifica, al 74esimo posto, dietro a Catanzato e Salerno. Bologna è addirittura al 103esimo posto. Al primo posto come città più sicura oggi c'è Ascoli Piceno.



Modena non brilla nella dimensione del tempo libero, ma su questo fronte pesa anche il fattore turismo, che premia soprattutto le città con questa vocazione. Modena è al 42esimo posto in una classifica che premia Rimini e Aosta.



Nei capitoli istruzione e formazione e capitale umano (che da questa edizione sostituisce la vecchia dimensione dei servizi finanziari e scolastici), Trento è la provincia a classificarsi in prima posizione. Modena e al 29esimo posto perdendo due posizioni rispetto allo scorso anno. Davanti a lei in Emilia Romagna c'è Bologna Forlì Cesena Parma Piacenza e Ravenna.



Nel capitolo Affari e lavoro Bolzano e Bologna aprono la classifica con le posizioni di vertice già raggiunte nelle scorse edizioni. Modena perde invece posizioni rispetto alla classifica del 2019 passando dal venticinquesimo posto al 29°. Davanti a lei, in Emilia-Romagna ci sono Parma, Piacenza Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Rimini e Bologna



Il capitolo Ambiente vede apportare alcune innovazioni con l'inserimento di dati relativi alla densità veicolare sui capoluoghi di provincia. Elemento che incide di poco nella posizione di Modena in classifica che la nostra provincia nella parte alta, guadagnando due posizioni, passaggio dal 19° al 17° posto, guadagnando 2 posizioni. Davanti a Modena, in Emilia-Romagna, Parma, Reggio Emilia e Bologna