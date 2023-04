Iva Zanicchi cade dalle scale: video dal letto di casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il 'Cantante mascherato e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa bene se no andrò qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati'.'Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo - conclude canticchiando il brano di Jovanotti - Non perdete il buon umore. Vi voglio bene'.