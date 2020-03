Se non ad un sabato mattina normale, poco mancava ad esserlo. Quello di oggi. In termini di persone in movimento. In molte aree della città. Tante le segnalazioni da parchi pubblici, a aree adiacenti a supermercati cittadini, dove le file di persone all'esterno, in attesa di entrare a piccoli gruppi, in maniera contingentata, non mancano.La situazione documentata è quella relativa al parco XXII aprile. Oltre ai soliti senza fissa dimora in bicicletta nelle aree dello spaccio, numerose le persone in coppia o singole, a fare jogging o 'a spasso' con il cane. Particolarmente frequentate le aree a loro dedicate. Numerosi gli anziani, diretti ai supermercati, ma anche il traffico veicolare. Ridotto, certo, ma non tanto quanto ci potremmo e dovremmo aspettare nel rispetto del decreto in atto che impone regole stringenti anche per gli spostamenti privati.