Jovanotti ha il Covid: 'Tamponi rapidi inefficaci. E sono vaccinato'

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha il Covid. A darne notizia è egli stesso in una serie di video.'Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato, passerà anche il virus - afferma Jovanotti -. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato. È un’influenza di quelle toste'.'Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzione. Mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: stamattina ero negativo, ma ho fatto il molecolare e sono positivo'.

