La 22esima Lambruscolonga è Limited Edition

Occasione per chi vuole sperimentare l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più apprezzati in patria e all’estero.Per la prima volta la Lambruscolonga si snoderà in un unico grande percorso destinato ai Lambruschi di grande prestigio tra gli Ancestrali, i Metodi Classici, i rifermentati in bottiglia, i biologici e ben 4 lambruschi premiati nel 2024 dal Gambero Rosso con i “3 Bicchieri”.LE CANTINE E I LOCALIAzienda Agricola Pezzuoli, Bugno Martino, Cantina Della Volta, Cavicchioli 1928, Cantina Gualtieri, Cantina Settecani, Fondo Bozzole, Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini, Paltrinieri, Vitivinicola Fangareggi.I LOCALI ADERENTI:

Maxela, Zooky Cafè, Caffè Concerto, Bar Molinari, Tigellino Ducale, La Lambruscheria e il nuovo locale Epic8.



TAGLIO DEL NASTRO E OSPITI

A tagliare il nastro della ventiduesima Lambruscolonga assieme alle istituzioni locali il 1 novembre alle 18.30 sarà Luca Bonacini noto giornalista del Gambero Rosso, e tra gli ospiti internazionali il Presidente del Maserati Club of Japan Shiniki Ekko.



IL WEEKEND DI SCIOCOLA’ E L’ANTEPRIMA COL SOMMELIER

Tutti i partecipanti avranno anche l’assaggio gratuito di un cioccolatino presso gli stand aderenti di Sciocolà, festival del cioccolato, partner ufficiale storico della Lambruscolonga. Per i primi 50 iscritti è prevista una anteprima gratuita al PalaSciocolà giovedì 31/10 con il bartender Marco Ghidorzi con degustazioni di abbinamenti tra cioccolata e lambrusco.



I BIGLIETTI

I ticket sono acquistabili da oggi in prevendita su www.lambruscolonga.it al prezzo 23€ ad esaurimento. Aggiornamenti della manifestazione ogni 24 ore in tempo reale sui canali social con contenuti sempre nuovi grazie ai giovani e creativi ragazzi del LambroStaff tra cui Paul Digital Creator e Andrea Poletti (Drize).