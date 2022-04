La corsa al riarmo è la cosa peggiore, le Nazioni Unite non contano pi

Per Zuppi, 'non c'è mai alcuna giustificazione per la guerra. Si può forse discutere se la Russia avesse qualche ragione, ma ora le ha perse tutte facendo quello che ha fatto. Perchè è un massacro e basta'. La guerra, insiste Zuppi, 'è da bestie e rende bestie. Ma bombardare gli ospedali e colpire i civili è frutto dell'intossicazione dell'ideologia, quando l'altro non è più un uomo, ma solo un nemico. E' come per i nazisti, per i quali i poveri contadini di Marzabotto non erano nulla ed erano solo da schiacciare'. Il cardinale non manca poi di citare la 'Terza guerra mondiale a pezzi', definizione di Papa Francesco 'molto intelligente- richiama Zuppi- ognuno di questi pezzi è una guerra mondiale, e se è mondiale riguarda tutti. Ma noi ci siamo fatti riguardare poco da queste guerre, e oggi siamo sorpresi'. In Ucraina, ad esempio, 'la guerra c'era da diversi anni- ricorda l'arcivescovo- in particolare nel Donbass, dove c'era una cosiddetta guerra a bassa intensità. Lo dico perchè c'è una certa ipocrisia, come se scoprissimo certe situazioni da un giorno all'altro. La verità è che non ce ne siamo interessati prima, come se fosse solo un problema loro. E oggi ne paghiamo le conseguenze', critica Zuppi. Quello che si può fare, dunque, è 'non guardare dall'altra parte- insiste il cardinale- ma capire da dove viene questa violenza, perchè così forse capiamo le soluzioni. E dobbiamo credere che se c'è la guerra, ci deve essere sempre anche la pace. Senza la pace tutto è perduto. Con la guerra vince solo il lupo, ma noi non siamo fatti per vivere come lupi, ma per stare gli uni con gli altri'.Foto: Dire www.dire.it