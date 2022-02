La data di oggi si legge anche al contrario: ultima data palindroma

Oggi, 22 febbraio, è un giorno particolare, affascinante per chi si occupa di numerologia. E' uno dei rari giorni in cui la data espressa nel formato numerico gg/mm/aaaa rimane la stessa sia che la si legga da sinistra verso destra sia da destra verso sinistra. Data cosiddetta palindroma.Il termine palindromo viene dall'unione di due parole del greco antico 'palin', che significa 'indietro', e 'dramein', correre. Comunemente indica una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata. Per esempio, in italiano: 'Ai lati d'Italia' o il nome 'Anna'. Secondo una leggenda l'inventore e il primo virtuoso del genere sarebbe stato il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d'Egitto nel III secolo. In letteratura si possono trovare diversi esempi di palindromi: tra gli esempi più famosi si trova sicuramente il verso latino attribuito a Virgilio 'in girum imus nocte et consumimur igni', ovvero 'andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco'.