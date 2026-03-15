La mamma di Vasco compie 95 anni: gli auguri del rocker di Zocca

'Ancora oggi è una fanciulla'. Con queste parole Vasco Rossi festeggia sui social la mamma Novella Corsi che oggi compie 95 anni. La rockstar di Zocca accompagna il buon compleanno con foto della mamma ritratta in varie fasi della sua vita e con un video recente, in cui la donna si commuove dichiarando che la sua canzone preferita tra quelle del figlio è 'Ogni volta': 'Quando lui faceva i primi concerti - dice mamma Novella - delle fan mi telefonavano e mi dicevano che forse l'aveva scritta per il papà, il Carlino. Allora glielo chiesi e lui mi disse: 'l'ho scritta a Bologna, l'ho scritta tutta, musica e parole, in una notte molto triste'. Allora quando sento questa canzone mi commuovo'.

'La parte più importante di lei - commenta nel post Vasco - è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice.. circondato da tanto amore. Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. E mi spingeva continuamente a cantare. Si divertiva con me, ero il suo 'bambolotto'. Era vivace e anche un po’ infantile. Ricordo che quando aveva 30 anni e io sette, le dicevo scherzando: 'Quand’è che metti giudizio?' Ancora oggi è una fanciulla'.