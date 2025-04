La salma di Papa Francesco è in San Pietro: fedeli in fila

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





“Laudetur Jesus Christus”: si è conclusa con le stesse parole con le quali era cominciata la diretta dei media vaticani dedicata al rito della traslazione della salma di papa Francesco. La bara con il corpo del pontefice è stata posta di fronte all’altare della confessione, senza catafalaco, nella basilica vaticana di San Pietro. Secondo quanto riferito dai media vaticani, durante il passaggio della processione con il feretro, in piazza erano presenti 20mila persone. Dalle 11 le porte della basilica di San Pietro sono aperte per le migliaia di fedeli che vorranno rendere omaggio a papa Francesco e partecipare ai funerali che saranno officiati sabato dal cardinale Giovanni Battista Re. L’esposizione del corpo del pontefice durerà tre giorni, da oggi fino alla mezzanotte, domani dalle 7 alle 24 e poi dalle 7 fino alle 19 di venerdì.

Un caldo sole accompagna i numerosi fedeli che dalle prime ore del mattino sono in fila in via di Porta Angelica per raggiungere i varchi sotto il colonnato del Bernini. In tanti stanno affollando la strada che conduce a San Pietro e rendere omaggio a Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. Da questa mattina, infatti, la Basilica sarà aperta aperta ai fedeli che vogliono salutare il pontefice argentino. Sabato i funerali. Tra i fedeli, numerosi quelli provenienti da Roma ma tra le persone che camminano strette l’una di fianco all’altra c’è anche chi è originario del Paese di Papa Bergoglio.A Modena, al primo piano della Prefettura è stato predisposto un Registro di Condoglianze. Tutti i cittadini che vorranno lasciare una testimonianza potranno accedere al registro i giorni 23 e 24 aprile dalle 9 alle 19 e il giorno 26 aprile dalle 9 alle 1