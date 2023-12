'L'arte non si censura? Eppure Muzzarelli al Festival vuole solo filosofi di sinistra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sulla vicenda, Muzzarelli ha recentemente dichiarato che l’arte e la cultura non debbano essere censurate. Siamo d’accordo con lui, tuttavia non possiamo fare a meno di notare la sua ipocrisia.

Infatti, proprio in occasione dell’ultimo Festival della Filosofia, alla domanda di un giornalista che si chiedeva se non fosse il caso di portare altre fette della cultura oltre a quelle onnipresenti di sinistra, il Sindaco ha marchiato tutti gli intellettuali non di sinistra come fascisti e dunque, in sostanza, come meritevoli di censura. L’unica spiegazione che riusciamo a darci del fatto che a Muzzarelli piaccia tanto questa scultura è che probabilmente, un carro armato in piazza gli ricorda - forse anche con un po’ di malinconia - le piazze di Budapest nel ’56, di Praga nel ’68 o di Pechino nel ’89, quando i carri armati comunisti aprirono il fuoco sui manifestanti. Ma per ogni carro armato, vero o finto che sia, ci sarà sempre un giovane europeo che si alzerà in piedi intonando il suo canto di libertà'.