Lavori all'alba, due aziende sanzionate

Avrebbero dovuto aspettare le 7 del mattino per iniziare a lavorare nei cantieri condominiali e invece, forse per guadagnare almeno un ora di lavoro evitando il caldo, avevano cominciato prima, all’alba, due aziende di Reggio Emilia sanzionate dalla Polizia locale di Modena per aver violato il regolamento comunale per le attività rumorose temporanee. I verbali, contestati per due distinti episodi avvenuti nei giorni scorsi in altrettanti complessi residenziali collocati nella zona est della città, ammontano a mille euro ciascuno e in entrambi i casi il Comando di via Galilei è stato allertato dai residenti in zona, che hanno segnalato il disturbo della quiete.Nel primo caso le pattuglie impegnate nel turno della notte sono intervenute intorno alle 5.30 e hanno riscontrato che gli operatori di un’azienda edile stavano utilizzando una spatola per lavorare materiale pastoso; nel secondo caso, verso le 6.Il regolamento comunale per le attività rumorose, introdotto oltre un anno fa, prevede infatti che i lavori che possono causare rumore, provocando quindi potenziale disagio alle persone che vivono nelle vicinanze, possano essere svolti esclusivamente nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19; le sanzioni vanno da 500 a 20mila euro. La prescrizione vale sia per i cantieri interni, come le attività di ristrutturazione o manutenzione, sia per quelli esterni, come escavazioni e demolizioni e con l’impiego di macchine operatrici, di mezzi d’opera e di macchinari e attrezzature rumorosi, come martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari. Più in generale, inoltre, il regolamento specifica che l’attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20.