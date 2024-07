Le alghe invadono il Naviglio, animali in difficoltà e rischio in caso di piena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il canale Naviglio pieno di alghe è un problema per gli insetti che vengono, ma soprattutto è un fatto di sicurezza: da quando i tecnici non intervengono il livello del naviglio, in caso di piena si alza in meno tempo. .



L’insolazione e le temperature alte delle ultime settimane hanno sembrano avere favorito una crescita maggiore rispetto al passato delle alghe. Un tempo invadevano l'alveo arrivando alla superficie ma non erano mai arrivate a ricoprirne in modo compatto l'intera superficie, rendendo davvero difficile anche la cita degli animali acquatici. Dai pesci a alle papere che nei grandi gruppi in cui si muovono, faticano a trovare spazi di acqua in cui nuotare liberi dalla grande marea verde. Molti animali provano ma faticano ad avanzare mentre altri, più leggere, riescono letteralmente, a camminari sopra.



Il Comune di Modena fino al 2017 era intervenuto direttamente con uno sfalcio su un tratto di circa tre chilometri e mezzo del canale, tra il ponte Bertola ad Albareto e il ponte di via Munarola – ponte Grandi, stanziando poi 49 mila euro per un intervento più complessivo, dalla Bertola fino a Bastiglia, da svolgersi nel mese di settembre, anche attraverso l'utilizzo di una motobarca attrezzata per questo servizio. L'auspicio per molti è che tale pulizia possa verificarsi presto, anche perchéStessa cifra che, spulciando nella documentazione AIPO, Agenzia che ha preso in mano la manutenzione del Naviglio, è stata stanziata annualmente, dal 2024 al 2026La crescita della vegetazione lungo il canale Naviglio è favorita dalla presenza di acque depurate eutrofiche. Il canale, infatti, rappresenta il ricettore finale della rete fognaria modenese e dei canali storici che ne costituiscono l’ossatura portante. Ma il tratto interessato dalla alghe è quello che raccoglie l'acqua che a livello dell'incenerititore viene gettata nel canale dopo essere passata per i depuratori.La pendenza del Naviglio è pressoché nulla e l’aumento della vegetazione contribuisce a creare un forte rallentamento della velocità di deflusso delle acque con il rischio di fenomeni di rigurgito della rete fognaria in occasione di eventi meteorici intensi, ma ostacolando contestualmente anche il regolare deflusso delle portate di magra. L’azione di manutenzione, quindi, ha ha un obiettivo fondamentale nella riduzione nella prevenzione del rischio. Senza dimenticare la grande proliferazione di moscerini e comunque, anche la vita degli animali acquatici.Gi.Ga.