Le Mascherine Tricolori in centro a Modena

Le Mascherine Tricolori hanno fatto il loro esordio sabato pomeriggio a Modena.

In oltre 50 si sono presentati in Piazza Mazzini, alle 17,30, con una nutrita rappresentanza giovanile.

I manifestanti, muniti delle mascherine con la bandiera nazionale, ed esponendo uno striscione con la scritta” Chi semina miseria raccoglie tempesta”, si sono alternati con interventi sui temi della 'disoccupazione conseguente al blocco delle attività economiche, il disagio psicologico conseguente il blocco delle attività sociali e la necessità di un rilancio delle attività e della dignità delle persone'



L’incontro si è concluso dopo una mezz’ora di coinvolgimento della città con il canto dell’inno nazionale, cui hanno partecipato spontaneamente diversi cittadini.

Gli organizzatori, in chiusura, hanno dato appuntamento a tutti i cittadini per sabato 6 giugno alle ore 17,45, sempre in Piazza Mazzini.