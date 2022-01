L'esempio Sudafrica: 70% di non vaccinati ma Omicron non uccide

Il Sudafrica, dove il mese scorso è stata rilevata la nuova variante del Covid-19, ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel numero dei decessi.'Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha probabilmente superato il picco della quarta ondata' della pandemia, ha affermato la presidenza in un comunicato che annuncia anche la revoca di alcune restrizioni sanitarie, in particolare del coprifuoco notturno.Il picco, con contagi record da inizio pandemia, è stato superato senza, di fatto, un aumento di decessi (). Merito dei vaccini coem viene spesso affermato in Italia? Difficile dare una risposta univoca. Ci limitiamo a riportare alcuni indicatori. I dati ufficiali () mostrano che in Sudafrica è vaccinato solo il 31% con una dose e appena il 26% con due dosi. Ricordiamo che in Italia la vaccinazione ha superato l'80% col 32% di cittadini che ha già ricevuto la terza dose.