Maltempo, domani allerta arancione in Emilia centrale

Alla luce delle ultime evoluzioni meteorologiche, è stata diramata un’allerta arancione che perdurerà dalla mezzanotte e per la giornata di domani, domenica 16 novembre.

L’allerta riguarda possibili criticità idrauliche, dovute alle forti piogge, nella zona collinare e montana dell’Emilia centrale, in particolare nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Criticità idraulica e idrogeologica sui rilievi del piacentino e del parmense.

Si prevedono precipitazioni moderate-forti sul settore centro-occidentale in intensificazione nella seconda parte della giornata. In corrispondenza delle precipitazioni di forte intensità si possono generare fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua del settore appenninico centro-occidentale, con livelli prossimi alla soglia 2, che si propagheranno nei relativi tratti vallivi.