L'influenza torna a farsi sentire: in Emilia-Romagna più che altrove

La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali torna a salire ed è di nuovo sopra la soglia epidemica con un livello di incidenza pari a 3,82 casi per mille assistiti dai medici della rete campione del sistema influnet. L'ultimo dato aggiornato al 17 marzo indica che circa la metà dei tamponi positivi analizzati sui soggetti con sintomi simil influenzali dalla rete dei laboratori di InfluNet è positivo. Di questi una metà è riconducibile a virus influenzali e una metà al SARS-CoV-2.In tutte le Regioni l’incidenza è sotto la soglia basale, tranne in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna. In particolare in Emilia-Romagna è di 4,86 ogni mille abitanti.In tutte le fasce di età l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è in lieve aumento maggiormente in quelle pediatriche.Nella decima settimana dell'anno si registra un ulteriore incremento nella proporzione dei campioni risultati positivi per influenza (25,7%), rispetto alle settimane precedenti. Nel complesso, dall’inizio della stagione 2021/2022, sono stati identificati 371 virus influenzali di tipo A e 5 di tipo B. Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 è prevalente.La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall’Istituto Superioredi Sanità (ISS) in collaborazione con il Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo deimedici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni e deilaboratori di riferimento regionale per l’influenza.