Luci nel buio per Alessandra

Una fiaccolata silenziosa, accompagnata a tratti dalle parole di una delle responsabili dei centri antiviolenza di Modena, per denunciare il silenzio che troppo spesso avvolge le vittime di violenza. Come Alessandra Perini, la 46enne uccisa il primo ottobre dalle conseguenze di un colpo alla testa che le ha provocato una emorraggia cerebrale e che nel giro di 24-48 ore l'ha portata alla morte. Accusato è il marito, 50 enne, ora in carcere. Per lui l'accusa è di omicidio preterintenzionale. Una piazza illuminata dal rosa del campanile del municipio e di fronte alla chiesa, erano circa 200 le persone, soprattutto donne, che si sono strette commosse nel ricoro di Alessandra. Tra queste anche la zia che ha epresso un ricordo commosso. Ricordo dei famigliari della vittima, arrivato anche, a distanza, attraverso un messaggio con il quale è stato espresso il saluto alla piazza.La Pressa era presente, con una diretta video che qui riproponiamo