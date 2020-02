L'ultimo canto per Mirella: in Duomo l'abbraccio della sua Modena

'Mamma non faceva differenze tra le persone se non quella della bontà e del cuore buono. Questo ci ha insegnato, ad amare il prossimo e ad avere rispetto'. La figlia di Mirella Freni, è la prima parlare, quando nella liturgia si apre lo spazio dedicato a colore che vogliono dedicare un ricordo. Spazio in cui parla il sindaco per ricordarne l'amicizia, la bontà d'animo, la modenesità, che si esprimeva anche nell'interesse delle cose di Modena, come il calcio: 'Capitava che mi chiedesse cosa aveva fatto il Modena, e si dispiaceva degli insuccessi'. Poi la presidente degli amici del teatro. Poi gli amici, tanti. Modenesi, a gremire il Duomo riempito dalle note e dalla voci della corale Rossini e degli ex allievi della sua scuola di canto. 'Aveva promesso di occuparsi, a fine carriera, di loro, e lo ha fatto' - ha ricordato l'Arcivescovo di Modena Castellucci. 'La sua capacità di avere relazioni umane la faceva andare oltre il palco'. Dopo avere ricordato la grande amicizia con Luciano Pavarotti, l'Arcivescovo Castellucci ha sottolineato come 'Mirella abbia trasformato il suo grande talento, in un dono per tutti'I cori sull'Ave Verum di Mozart accompagnano la comunione, un brano dal Requiem di Cherubini l'incensazione della salma. Il duomo è attraversato dai raggi del sole, in una giornata primaverile, che si sposa con i fiori che ricoprono la bara bianca. Salutata all'ingresso e all'uscita del Duomo da un lungo applauso. La salma è stata trasportata al cimitero di San Cataldo.