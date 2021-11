Malore al centro vaccinale, muore a 53 anni subito dopo l'inoculazione

Federico Bertoli aveva 53 anni, lavorava nel settore edile e viveva a Castelnuovo della Misericordia in provincia di Livorno. E' morto ieri pomeriggio durante il trasporto in ambulanza da Rosignano a Livorno dopo aver avuto un malore al centro vaccinale del Comune di Rosignano. Il 53enne aveva da poco ricevuto la seconda dose del vaccino, quando durante il tempo di attesa all’interno dell’hub vaccinale, ha accusato un malore con arresto cardiaco. L'uomo è stato rianimato dalla Pubblica Assistenza di Rosignano e trasportato all’ospedale di Livorno, ma durante il viaggio ha avuto un secondo arresto cardiaco ed è deceduto. E' stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo per fare chiarezza su una possibile correlazione tra il vaccino e la morte.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.