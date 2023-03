Malore improvviso, muore in aeroporto imprenditore del turismo

'Apprendo ora con grande dispiacere e profonda tristezza che giovedì sera, ultimo giorno della fiera Itb a Berlino, è venuto a mancare Adriano Gagliardi, titolare dell'Agenzia Melsinea Viaggi. Sempre presente a tutte le manifestazioni regionali di carattere promozionale, anche a Berlino era uno degli operatori veneti presenti - scrive l'assessore regionale Federico Caner -. Purtroppo la sera, terminata la manifestazione, mentre era in aeroporto per rientrare in Italia si é sentito male. Una gran bella persona, che ha sempre dimostrato grande professionalità, dedizione e correttezza, rispondendo con gentilezza a tutte le richieste organizzative dei nostri funzionari. Un pensiero e un abbraccio alla sua splendida famiglia, alla moglie e alle figlie Isabella e Francesca'.

