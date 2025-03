Maltempo, pompa idrovora alla Fossa Bernarda in zona Fossalta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo Arancione per criticità idraulica legata al persistere nella giornata di oggi di precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sulla fascia appenninica centro orientale e sulla pianura centrale della regione, in estensione al settore centro-occidentale nel pomeriggio-sera. Sul settore centro-occidentale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2. Per questo è attualmente in corso il controllo dei livelli del nodo idraulico modenese e Aipo ha disposto il monitoraggio notturno degli argini. Installata, in via precauzionale, una pompa idrovora alla Fossa Bernarda in zona Fossalta. Al momento non è prevista la chiusura dei ponti.

Per la giornata di domani si prevedono precipitazioni moderate a carattere di rovescio sul settore appenninico centro-occidentale nel corso della mattinata e possibilità di temporali sparsi di breve durata nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali. Nei tratti montani dei corsi d'acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni. Nelle aree interessate da nuove precipitazioni potranno verificarsi inoltre ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori. Situazione in attenuazione entro le prossime 48 ore.

Foto archivio