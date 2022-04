Maranello, moto Guzzi in piazza per i 100 anni del marchio

Organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di Città dei Motori, l’evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia motoristica del Paese. Un grande evento che unisce non solo simbolicamente le città della Rete Anci: dopo la simbolica partenza di Mandello del Lario dal cancello di Moto Guzzi, ogni tappa è una occasione per visite al patrimonio museale, industriale e sportivo delle Città dei Motori italiane.