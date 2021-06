Medici di famiglia non vaccinati, settimana decisiva per procedere

Quella appena iniziata sarà la settimana in cui l'Ausl di Modena avrà il quadro aggiornato su quanti soggetti tra medici di famiglia, di comunità e personale sanitario (ovvero personale attivo nel settore della sanità sia pubblica che privata), non si sono ancora vaccinati. Gli ultimi dati disponibili, relativi al mese di aprile, oltre a quel 3% di medici Ausl attivi nelle strutture sanitarie pubbliche non ancora vaccinati, mostravano percentuali maggiori di non vaccinati tra i Medici di Medicina Generale (12%), Specialisti ambulatoriali interni - Sumai (17%), Medici di Continuità Assistenziale (28%), Medici di emergenza territoriale (26%)Numeri ancora alti di non vaccinati se si considera che si tratta di professionisti della sanità, tra i quali anche centinaia di potenziali vaccinatori. Professionisti chiamati a vaccinare. A loro, l'Ausl, nelle scorse settimane, ha inviato una raccomandata con la quale di chiedeva di produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la richiesta di vaccinazioni o le ragioni di omissione o differimento (in relazione ad eventule relazione clinica) della vaccinazione o l'insussistenza degli obblighi vaccinali. Una raccomandata che nel caso di mancata risposta, sarebbe stata seguita dall'invito formale alla vaccinazione e nel caso di inadempienza ingiustificata, dalla comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza. Atto di accertamento presupposto per procedere nei loro confronti in termini di legge, ovvero cambio mansione (spesso difficile ed impraticabile soprattutto per soggetti altamente specializzati), o sospensione dall'attività.'Un atto, quest'ultimo, che nello specifico dei medici di base - ha sottolineato il Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla a nostra domanda - creerebbe complicazioni anche a livello organizzativo. Sospendere un medico di base significa sospendere un servizio pubblico'. Importante tanto più in un periodo come questo in cui i medici di famiglia sono in prima linea nelle vaccinazioni alle fasce di popolazione come i 40 e i 50enni, e non solo. O direttamente presso i centri vaccinali o autonomamente presso i propri ambulatori. Tanti, circa 400, stando alle parole del Direttore Generale, coloro che si sarebbero organizzati autonomamente, ovvero presso le proprie strutture, mentre una parte si sarebbe offerto per vaccinare direttamente presso i centri vaccinali della provincia.Quanti sono i medici che hanno dato la loro adesione per somministrare i vaccini? 'Una percentuale alta' - conferma il Direttore Ausl. 'Più di 400 rispetto ai 477 in provincia di Modena'.E in attesa di avere, in settimana, il quadro dei non vaccinati, c'è quindi la possibilità che ci siamo medici che vaccinano che a loro volta non siano vaccinati? 'La regola è che chi vaccina deve essere vaccinato, ma il quadro preciso lo avremo soltanto in settimana, sulla base delle risposte alle raccomandate. Ma dai primi dati raccolti sembra che la risposta di chi non si era vaccinato e ha deciso di farlo dopo le nostre comunicazioni, è alta. Ricordiamo che tra il personale, e qui comprendiamo anche il personale infermieristico, chi rifiuterà la vaccinazione pur avendone diritto e le condizioni per farla, rischia la sospensione'Gi.Ga.Nella tabella sotto i dati dei vaccinati e non vaccinati tra il personale sanitario Ausl Modena nel mese di aprile (ultimo dato fornito dall'Usl di Modena)