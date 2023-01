Messe e benedizione degli animali anche a Modena

Appuntamenti di mattina e pomeriggio nelle chiese di S.Agostino e dello Spirito Santo in via Fratelli Rosselli

Diversi appuntamenti rinnovano anche a Modena la tradizione della benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio in città sono le due le parrocchie coinvolte quella di Sant'Agostino San Barbara dove la benedizione degli animali domestici avverrà alle ore 10:30 di mattina e alle ore 16:30 benedizione pomeridiana invece in un unico appuntamento alla chiesa dello Spirito Santo in via Fratelli Rosselli in città la benedizione degli animali alle ore 18:00 sul piazzale della chiesa qui sono programmate per oggi subito dopo seguirà la Messa delle ore 19





