Mille sbarchi negli ultimi 6 giorni, l'anno scorso erano quarantasette

Sono 981 i migranti sbarcati sulle coste Italiane negli ultimi sei giorni. Nello stesso periodo dello scorso anno, erano 47. Dei 981, ben 409 solo nei primi due giorni di febbraio. Segno che la nuova impennata negli sbarchi clandestini si sta strutturandoDall'inizio dell'anno sono 1751 i migranti sbarcati in netto aumento rispetto al 2019, e gli anni precedenti. La principale nazionalità di provenienza accertata è l'Algeria, seguita dalla Costa d'Avorio, Bangladesh e in minori quantità, nell'ordine di poche dedine, da Guinea, Tunisia, Sudan, Iraq e Marocco. Ma per quasi la metà degli stranieri sbarcati nel 2020, emerge dai dati aggiornati ad oggi, non c'è modo di stabilire identità e nazionalità. Sono già 270 invece i minori non accompagnati sbarcati.Si presume che presto, dopo essere passati dagli HUB, gli stranieri, dopo lo stop dei flussi in entrata dell'ultimo anno, torneranno ad aprire le linee verso le singole province. A Modena, attualmente, la Prefettura di Modena sta gestendo, attraverso cooperative sociali e onlus, i circa 1500 richiedenti asilo tutt'ora presenti. In ottemperanza al decreto sicurezza, ancora in vigore, nuovi bandi sono stati emessi. La scadenza dopo le numerose gare andate deserte, è stata fissata al gennaio prossimo. Oltre ai 1500 attualmente accolti ci sono, circa 100 minori stranieri non accompagnati che godono di un percorso di accoglienza specializzato e particolare, non gestito dalla prefettura ma dagli enti locali. A Modena sono un centinaio quelli gestiti attraverso cooperative ed associazioni. Gruppo Ceis, Fondazione San Filippo Neri e Orione ‘80. Circa 15 ragazzi sono invece ospitati nelle famiglie WelcHome, il progetto di accoglienza in collaborazione con famiglie di cittadini che, previo un corso di formazione, si sono dichiarate disponibili ad accogliere