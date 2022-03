Minori stranieri non accompagnati: 16 arrivati a Modena nel 2022

Sono 155 i minori stranieri non accompagnati giunti a Modena nel 2021 e 16 nei primi due mesi del 2022. Si tratta per la maggior parte di cittadini albanesi, pakistani, tunisini e marocchini che sempre più raramente vengono rintracciati sul territorio, perché nella maggioranza dei casi si presentano loro stessi agli uffici della Questura per chiedere accoglienza.E' quanto emerso dall'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Alessandra Camporota. Sugli 'elevati flussi di minori stranieri non accompagnati' che arrivano in provincia (così come nel resto della regione) 'attratti anche dall'elevato standard di servizi pubblici garantiti in accoglienza', le istituzioni modenesi hanno quindi deciso di inviare una segnalazione al livello centrale.Al vaglio del comitato, poi, gli episodi criminali commessi da giovanissimi, alcuni anche minorenni, avvenuti in questi mesi in città.