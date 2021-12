Miracolo di Natale: tenta suicidio, poliziotto la afferra al volo

Salvataggio miracoloso ad Ascoli Piceno. Una ragazza ha tentato il suicidio cercando di buttarsi giù da un ponte e un agente la ha salvata afferrandola al volo mentre per caso passava di lì, libero dal servizio. 'Un poliziotto della polizia stradale di Ascoli Piceno, libero dal servizio, ha soccorso e tratto in salvo una giovane donna ascolana che, in un momento di debolezza, ha tentato di suicidarsi lasciandosi precipitare da un ponte nel centro storico cittadino' - si legge in una nota della Stradale.'L'episodio si è verificato in una tranquilla mattinata ascolana, in questo periodo di festività che in alcuni casi può far emergere maggiormente disagi e malesseri personali', quando l'agente che in quel momento passava con la propria auto sul Ponte Maggiore di Ascoli Piceno si è accorto della ragazza che, salita sul parapetto, restava pericolosamente in bilico.Immediatamente il poliziotto ha accostato l'auto e si è avvicinato, ha cercato di afferrarla per il giaccone ma la presa non era ancora sufficiente a metterla in salvo. Allora si è sporto con tutto il corpo dal parapetto e l'ha afferrata per i pantaloni, così l'agente è riuscito miracolosamente a recuperarla e a riportarla letteralmente a terra, e in salvo.