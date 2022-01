Modella 18enne Valentina Boscardin muore di Covid: aveva fatto doppia dose Pfizer

La modella brasiliana Valentina Boscardin è morta ad appena 18 anni per le complicazioni derivate dal Covid. Era vaccinata con doppia dose.Valentina Boscardin era stata ricoverata in un ospedale di San Paolo sembra a causa di una trombosi. La madre, la conduttrice Marcia Boscardin, molto nota in Brasile ed ex modella per Givenchy, Christian Dior, Valentino e Armani, ha dichiarato che la figlia aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer e non aveva precedenti problemi di salute.“Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale in cielo”, ha scritto la mamma sui social.