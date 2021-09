Modena, ancora manifestazione pacifica contro Green Pass. In silenzio

Si è svolta come ogni sabato la manifestazione in centro a Modena, autorizzata dalla questura, contro le norme legate al passaporto sanitario. Oltre 500 i partecipanti che hanno sfilato in modo pacifico partendo da piazza Grande e raggiungendo largo Garibaldi.All'andata il corteo è rimasto in silenzio per esprimere il proprio dissenso a quella che viene considerata una 'limitazione della democrazia'. Al ritorno i manifestanti hanno intonato gli slogan di sempre inneggiando alla libertà, alla Costituzione e rifiutando il Green Pass. Tra la folla anziani, ragazzi e famiglie. Alcuni commercianti hanno applaudito al corteo, mentre alcuni anche nei giorni scorsi avevano espresso dissenso. I passanti si dividono tra consensi e commenti ironici o di condanna verso la manifestazione. Il tutto si è svolto in modo tranquillo con la supervisione delle forze di polizia.