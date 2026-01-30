Modena celebra San Geminiano: tra tradizione religiosa, fiera in centro storico e Corrida





Modena si prepara a celebrare San Geminiano, patrono della città, con un ricco programma di appuntamenti religiosi, civici, culturali e sportivi che animeranno il centro storico sabato 31 gennaio. Una giornata che unisce tradizione e partecipazione popolare, tra il solenne corteo verso il Duomo, la storica fiera cittadina e la Corrida podistica.Il momento più simbolico delle celebrazioni sarà, come da tradizione, il corteo storico con l’offerta dei doni al Santo Patrono, che prenderà avvio alle 10.40 dal Palazzo comunale. Sindaco e autorità civili e militari accompagneranno in Cattedrale due ceri votivi, sei candele e l’olio destinato alla lampada che arde ininterrottamente nella cripta del Duomo davanti al sepolcro di San Geminiano.Il corteo, accompagnato dalla banda cittadina, vedrà sfilare il gonfalone della città, figuranti in costume storico e valletti in livrea gialloblù. A rappresentare l’amministrazione comunale saranno presenti il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri. Il percorso attraverserà piazzetta delle Ova, via Emilia e corso Duomo fino all’ingresso nella Cattedrale romanica, dove alle 11 sarà celebrata la Messa solenne, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata dai vescovi e dai sacerdoti del Capitolo metropolitano.Alle celebrazioni prenderanno parte anche delegazioni di Pontremoli e San Gimignano, città legate al culto di San Geminiano.Da Pontremoli arriveranno la vicesindaca Clara Cavellini, il consigliere Massimo Lecchini e il gonfalone cittadino; da San Gimignano il sindaco Andrea Marrucci, la consigliera Donella Mugnaini e il gonfalone. Nel segno della reciprocità, delegazioni del Comune di Modena parteciperanno alle celebrazioni del Santo anche a Pontremoli dove saranno presenti i consiglieri comunali di Modena Gianluca Fanti e Giovanni Bertoldi.Accanto agli appuntamenti religiosi, il centro storico sarà animato dalla tradizionale fiera di San Geminiano, in programma dalle 8 alle 20, con oltre 440 posteggi assegnati tra piazza Grande, via Emilia, via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre. Piazza Roma ospiterà iniziative per bambini in collaborazione con Modenamoremio, mentre in piazza XX Settembre sono previste degustazioni di prodotti locali. Presente anche l’associazione AIC Emilia Romagna con proposte senza glutine.In occasione della festa, sarà garantito l’ingresso gratuito ai luoghi del sito Unesco di piazza Grande, con accesso su prenotazione fino a esaurimento posti. Sarà possibile salire sulla Torre Ghirlandina dalle 9.30 alle 18.30, visitare le Sale storiche del Palazzo comunale, l’Acetaia comunale, i Musei del Duomo e l’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini.Aperture speciali anche per musei e mostre cittadine, tra cui il Palazzo dei Musei, il Museo Civico, la Galleria Estense, il Museo Enzo Ferrari e gli spazi espositivi di Fondazione Ago. Visitabile, con prenotazione obbligatoria, anche il Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare.Il programma della giornata si completa con la Corrida di San Geminiano, manifestazione podistica che prenderà il via alle 14.30 e si concluderà al parco Novi Sad, attraversando un ampio tracciato urbano e periurbano.Ma le modifiche e le limitazioni al traffico veicolare privato e del trasporto pubblico si estenderanno dalla mattina a tutta la giornataViene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant’Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro, in corso Duomo, in Calle di Luca e in piazza XX Settembre.Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previste modifiche alla viabilità come la predisposizione di direzioni obbligatorie e l’abrogazione di sensi unici oppure l’indicazione di sensi unici alternati per le diramazioni e accessi che interessano l’iniziativa e le strade poste a monte e a valle.Sono previste, inoltre, variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale (per informazioni consultare il sito www.setaweb.it o contattare il call center 840 000216). Per la giornata di sabato, in particolare, sono abrogati i sensi unici nelle vie Battisti, Torre, Falloppia, Dei Tintori, Rua Pioppa, Taglio, Marescotta, San Cristofaro, Fonte d’Abisso, Ramazzini, Cerca, Cardinal Morone, Badia e Sant’Eufemia.I divieti di sosta, con segnaletica sul posto per indicare i tratti di strada interessati, riguardano corso Canalchiaro, corso Canalgrande, via Canalino, via Università, via San Carlo, piazza XX Settembre, via Scudari-Castellaro, via Sant’Eufemia, piazza Sant’Agostino, piazza Matteotti, piazzale San Francesco, piazzale Erri, via Rua Pioppa, via Cardinal Morone, via Castelmaraldo, via Santa Margherita, via Fonteraso, via Fonte d’Abisso, via Farini, largo San Giorgio.In applicazione dei provvedimenti del piano sicurezza, inoltre, è prevista la collocazione di barriere, transenne e “panettoni”, con il presidio di agenti della Polizia locale, per evitare l’accesso di veicoli, salvo i mezzi di soccorso, in diverse intersezioni nelle aree di piazza XX Settembre, Piazza Grande, piazza Roma, in via Emilia centro tra largo Garibaldi e largo Sant’Agostino, in corso Canalgrande vicino a via Mascherella e alla chiesa di San Vincenzo, e tra corso Canalchiaro e via delle Rimembranze.La circolazione è sospesa anche sul tracciato della Corrida fino a conclusione della manifestazione podistica, che prende il via alle 14.30 da via Bono da Nonantola, via Berengario percorrendo poi via Emilia centro, corso Duomo, Canalchiaro, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, via Riccoboni, via Luosi, via Marconi, viale Corassori, via Leonardo da Vinci, Strada D’Avia Sud, cavalcavia della Tangenziale, via Campagna, strada Cognento, via J. Da Porto, Periplo di Cognento, strada di Cognento, via Cascariolo, sottopasso pedonale della tangenziale Neruda, via Scaglia, via Formigina, viale Corassori, via Marconi, via Luosi, viale Barozzi, viale Storchi, via Bacchini con arrivo al parco Novi Sad.