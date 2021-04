'Modena, così salviamo i gatti del gattile'

Abbiamo creato un gruppo di lavoro parallelo per sopperire alla gestione del gattile di Modena. In questi anni associazioni, politici e privati hanno segnalato al Comune i tanti problemi di quello che dovrebbe essere un luogo sicuro per i gatti, ma nei fatti non lo è ( qui l'interrogazione presentata nel 2015 dal Movimento 5 Stelle). Per cercare di migliorare la situazione abbiamo provato numerose volte ad interagire con l'associazione a cui il Comune ha affidato tale compito, con risultati disastrosi. Un muro di gomma impossibile da scalfire, chiuso ad ogni tipo di collaborazione e aiuto.Stanchi di questo modus operandi ci siamo organizzati, e come noi, tanti altri volontari per impedire che cucciolate di gatti in difficoltà entrino in gattile occupandocene noi direttamente, curandoli e una volta pronti, affidandoli a famiglie pronte ad accoglierli. A volte adottiamo noi direttamente i gatti del gattile per portarli via di lì e salvarli. Da anni insomma Modena ha due gattili, uno ufficiale per cui il Comune elargisce soldi ma con risultati criticati da tanti e l'altro fatto di persone che, con i propri soldi, il proprio tempo e le proprie energie cerca di ovviare alla grave situazione.Abbiamo letto diverse volte, dell'imminente apertura di un nuovo gattile che, a detta del Comune porterà con sé grandi cambiamenti ma, nonostante le tante parole, non si è mosso ancora nulla e, come fatto negli ultimi anni, ci ritroviamo a dover sopperire a queste gravi carenze. Da quì l'idea di creare il Comitato 'Salviamo i gatti dal gattile' con l'idea di raccogliere al suo interno tutte quelle sensibilità per riuscire ad avere a Modena un gattile che funzioni davvero. Forse così facendo qualcuno dentro il Comune deciderà finalmente di ascoltarci?Chiediamo a tutte le persone interessate di contattarci: per sostenerci, per segnalare emergenze o per contribuire con il proprio tempo ad aiutare i nostri gatti ( salviamoigattidalgattile@gmail.com