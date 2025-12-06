Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026





Modena è diventata ufficialmente Capitale italiana del Volontariato 2026. Questa mattina, sabato 6 dicembre, al Teatro Massimo di Palermo si è tenuta la cerimonia di chiusura di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, quindi il passaggio di testimone a Modena. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visto sul palco ricevere il testimone dalla meni del sindaco di Palermo, il sindaco Massimo Mezzetti, e il presidente Csv Terre Estensi Alberto Caldana.Aprendo il suo intervento, il sindaco Mezzetti ha colto l’occasione per invitare a Modena il presidente Mattarella nel corso del 2026. 'Riceviamo con orgoglio e grande senso di responsabilità questo testimone di Capitale italiana del volontariato”, ha affermato. “Il fatto che questo avvenga davanti al nostro Presidente della Repubblica ci rinsalda ancora di più nell'impegno che assumiamo per Modena. È significativo il passaggio da una città del sud a una del nord perché il volontariato unisce l'Italia ed è un valore inestimabile per tutte le nostre comunità. Con il lavoro che stiamo impostando per il 2026 desideriamo raggiungere diversi obiettivi: dare il giusto riconoscimento a chi dona tempo e cuore per gli altri e aumentare la sinergia tra le associazioni e tutte le realtà del terzo settore e le istituzioni.A Modena e in tutto il territorio provinciale – ha aggiunto – operano infatti più di 1700 associazioni per una stima di circa 65 mila persone coinvolte. Rafforzare la coesione sociale in questo tempo di frammentazioni e solitudini è una missione ineludibile che dobbiamo portare avanti con convinzione e il volontariato è al nostro fianco per ricucire le tante ferite che esistono nelle nostre città”.Nella stessa giornata nella Sala del Consiglio del Municipio, in Piazza Grande a Modena, si è tenuta una mattinata dedicata alle associazioni del territorio, con la visione collettiva in diretta streaming del passaggio di testimone al Teatro Massimo di Palermo. L’incontro è stato l’occasione per valorizzare l’impegno dei tanti giovani che contribuiscono alla vita della comunità modenese con azioni concrete di cittadinanza attiva: sono stati premiati dalla vicesindaca Francesca Maletti ventinove giovani volontari tra gli under 30 più attivi, che si sono particolarmente distinti per il loro impegno, segnalati da altrettante associazioni tramite il Centro servizi per il volontariato.Presenti alla mattinata in Sala del Consiglio, oltre al vicesindaco Maletti, anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, Rosa Bandieri del consiglio direttivo Csv Terre Estensi, consiglieri comunali, presidenti delle associazioni di volontariato del territorio e loro delegati.Ecco l’elenco delle ragazze e dei ragazzi premiati durante la mattinata:Federico Zanoli dell’associazione Provinciale Modena, Riccardo Crotti di Parenti Tour, Martina Della Lucia della Croce Blu di Soliera, Maria Carlotta Bovenzi di Fondazione ANT, Camilla Palazzi di Aseop, Joshua Carollo dell’associazione Nuova Rivelazione Aps, Emma Macchioni del Corpo bandistico di Castelvetro di Modena, Gabriele Valdevit di Porta Aperta, Gehad Eltawil di BiSabr, Francesco Nosari di Narxis Ets, Michele Ruffo di Uno Critico Aps, Alaa El Adaoui di AVO Modena Odv, Agnese Ciani di Idee in Circolo, Camilla Soncini di Modena Terzo Mondo, Stefania Baio de Il Cesto di ciliegie Odv, Andrea Cappugi di Avis Comunale Modena, Mirella Lamula de Gli amici del cuore Odv, Davide Covezzi di Amo Nove Comuni Area Nord Odv, Vladimiro Vanzini di Polisportiva Modena est, Matteo Bedogni di Croce Blu Modena, Alberto Stefani di Mezaluna Aps, Fabio Ferri della Corale Luigi Gazzotti, Matteo Martinelli di Uisp Modena, Francesco Ligabue di Food for soul Ets, Francesco Lasagni della CRI Giovani Modena, Corrado Cimino di Alfeo Corassori “La vita per te” Odv, Nicolò Lugli del Centro PolivalenteGiliberti Aps, Anna Firmini di PoliSanFaustino e Vittoria Abreu del Gruppo Don Milani di Modena Odv.