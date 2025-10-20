Modena, giornata mondiale dell'osteoporosi: in tanti alle iniziative per la prevenzione
In tanti hanno risposto oggi all’iniziativa del Fondo Dott. Mario Gasparini Casari per la promozione e la ricerca gerontologica APS
A distinguersi in maniera particolare è stato il dottor Carmelo Morrone, Presidente del Fondo, il cui impegbo ha rappresentato un motore fondamentale per la riuscita dell’evento. Da anni in prima linea nella promozione della salute ossea, il dottor Morrone si è fatto promotore di un lavoro capillare, volto a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’osteoporosi e sull’importanza della diagnosi precoce e degli stili di vita corretti.
Insieme ai suoi collaboratori, tra cui il professor Sandro Zoboli, il Dott. Morrone ha guidato un team di esperti che ha saputo offrire momenti di alta formazione, confronto e ascolto, accogliendo con professionalità le numerose richieste di informazione e consulenza da parte dei partecipanti. L’interesse suscitato è stato tale da esaurire in tempi brevissimi tutte le disponibilità per le consulenze, a conferma dell’efficacia e della credibilità del lavoro svolto dal Fondo.
L’iniziativa ha anche rappresentato un’importante occasione per valorizzare e far conoscere il lungo percorso portato avanti dal Fondo Dott.
'Carmelo Morrone, il Fondo e tutti i collaboratori desiderano ringraziare calorosamente i cittadini per la partecipazione e il coinvolgimento dimostrato, rinnovando il proprio impegno per la tutela della salute pubblica. Sono già in programma nuove iniziative di prevenzione e sensibilizzazione che proseguiranno su questa linea di costante attenzione e vicinanza alla popolazione' - si legge in una nota.
