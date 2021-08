'Modena, Green pass: la scuola va garantita senza discriminazioni'

'Scuola È in presenza - Modena' ha inviato una diffida a tutti i dirigenti scolastici della provincia di Modena per portare alcune osservazioni relative al Decreto sul Green Pass e agli 'eventuali diritti costituzionali che rischiano di passare in secondo piano a causa dell’applicazione delle misure previste che verranno messe in atto dalle scuole a partire dal 1 settembre 2021'.'In questo documento ricordiamo che il nostro ordinamento riconosce dei diritti imprescindibili e non comprimibili stabiliti dagli articoli della Costituzione che devono fondare qualunque decisione futura. Si tratta in particolare dei fondamentali diritti al lavoro, alla libertà di insegnamento e all'istruzione, sanciti e riconosciuti dagli articoli 1, 4, 33 e 34 della Costituzione - afferma Scuola è in presenza -. Poniamo inoltre all’attenzione dei dirigenti scolastci in oggetto, l’importanza che la scuola in presenza ha per gli studenti che ne usufruiscono e che i diritti espressi nei suddetti articoli costituzionali, devono essere garantiti come peraltro stabilito dall’artt 3 Cost senza alcuna discriminazione di sorta, indipendentemente dalle condizioni personali, e sociali e indipendentemente dalle scelte personali. Ciò ne consegue che l’assenza totale di interventi strutturali in tutela della scuola (tranne ibanchi a rotelle) come la riduzione del numero di studenti per classe, l’incremento dei servizî di trasporto pubblico, l’ampliamento degli edifici scolastici e la dotazione degli stessi di impianti di ventilazione meccanica controllata (che leggi e decreti in vigore prevederebbero da decennî), non consentono di definire il surrettizio obbligo vaccinale come l’unica via da percorrere per scongiurare la riattivazione della cosiddetta “didattica a distanza”. Gli interventi indicati a titolo d’esempio sono stati richiesti da più soggetti e da lungo tempo, e nemmeno la gravità di questa pandemia ha ricondotto lo Stato alle proprie funzioni istituzionali e costituzionali di promozione dell’istruzione e della cultura (artt. 34 e 9 Cost.)'.'Con fermezza riteniamo che la partecipazione alla vita scolastica, debba essere garantita a chiunque senza discriminazione alcuna e indipendentemente dallo stato vaccinale e consideriamo del tutto illegittimo che si operino inaccettabili discriminazioni subordinando qualunque forma di partecipazione scolastica all'esibizione di un lasciapassare (green pass), strumento indegno di uno stato democratico. Riteniamo altresì doveroso manifestare il nostro pieno sostegno a tutti gli insegnanti e al personale scolastico opposti oggi a quanto stabilito dal D.L. 111/2021, facendo notare come tale atto avente forza di legge sia in pieno contrasto con il Regolamento UE 2021/953, che al 36° «considerando», in coerenza con quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/2021, prescrive di evitare qualunque forma di discriminazione diretta o indiretta delle persone che non possano essere vaccinate o scelgano di non esserlo. Il presente Regolamento Europeo definisce anche i soggetti adibiti al controllo di tale lasciapassare ( operatori di servizi di trasporto transfrontalieri) e seppur nel DL venga chiaramente espresso che tali soggetti possano essere “ pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni”, risulta anche difficilmente delegabile un ruolo di controllo che spetta unicamente al dirigente scolastico. Auspichiamo quindi che le scuole agiscano sin d'ora in tutela della libertà di scelta di studenti, insegnanti e altri lavoratori della scuola, portando all’attenzione dei dirigenti che nessun atto avente forza di legge, gerarchicamente inferiore (DL), può considerarsi fonte prevalente, rispetto a fonti gerarchicamente superiori come la Costituzione o il Regolamento Europeo 2021/953. Queste righe che Scuola È in presenza-Modena ha voluto inviare a tutte le scuole della provincia di Modena, valgono sia come formale diffida a non procedere in modo lesivo dei suddetti diritti (in caso contrario ci riterremo costretti a tutelarci immediatamente presso ogni sede competente) sia come un invito a studiare coi dirigenti scolastici stessi, eventuali azioni, procedure e modalità applicative delle norme vigenti al fine di ridurre, se non di evitare, qualunque compressione dei diritti costituzionali'.