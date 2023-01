Modena, il saluto ai 60 dipendenti andati in pensione nel 2022

“Avete contribuito a rendere il Comune sempre più casa dei modenesi: la città continuerà ad avere bisogno di voi'. Con queste parole il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, come da tradizione, ha ricevuto e ringraziato a nome della comunità, i dipendenti comunali che nel corso del 2022 sono andati in pensione. All’incontro, nella sala del Consiglio comunale di giovedì 12 gennaio, erano presenti anche il presidente del Consiglio Fabio Poggi e il vice sindaco e assessore al Personale Gianpietro Cavazza e vi ha partecipato una rappresentanza dei 60 operatori che lo scorso anno hanno lasciato il servizio.Sottolineando l’importanza del ritorno dell’incontro in presenza, dopo le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, il sindaco ha riconosciuto l’indispensabilità del lavoro svolto dai dipendenti comunali 'nel rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle risposte che si danno ai cittadini e la trasparenza dei percorsi amministrativi'.Muzzarelli ha aggiunto che Modena avrà ancora bisogno del contributo di chi ha sviluppato questo tipo di esperienza: 'Lo potrete continuare a offrire nelle associazioni, nel volontariato, dove ognuno trova quella coscienza del dare che è tratto tipico dell’essere modenesi'. Il presidente Poggi ha sottolineato il valore simbolico dell'aula consiliare che ha ospitato l’incontro per sottolineare il ringraziamento particolare, da parte dell’intero Consiglio, a chi, negli ultimi anni, ha contribuito ad affrontare gli effetti della pandemia offrendo servizi pubblici.I 60 dipendenti pensionati del 2022, di cui 47 donne, provengono da vari settori dell’Amministrazione comunale: Istruzione e Servizi educativi (17 operatori), Sanità (14), Affari generali (4), Ambiente (4), Lavori pubblici (4), Anagrafe, Centro elaborazione dati, Cultura, Edilizia, Economato, Sport, Patrimonio, Personale, Polizia locale, Ragioneria. A ciascun ex dipendente, di cui è stato letto il nome in aula, è stata donata una cartellina con alcune stampe della Modena del passato e una penna, gialla o blu, con lo stemma del Comune.