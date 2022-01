Modena, il tamponificio continua: file di ore in farmacia

Si ripetono a Modena le immagini di code infinite davanti alle farmacie di persone in attesa di un tampone. Anche questa mattina erano quasi un centinaio le persone in fila davanti alla farmacia dei GrandEmilia. Da mercoledì i cittadini emiliano romagnoli, solo se completamente vaccinati, potranno avviare o chiudere le procedure previste attraverso il Fascicolo sanitario elettronico con l'autotesting.

