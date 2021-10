Modena, in piazza le parole dei medici che dicono no al Green Pass

C'era il dottor Daniele Giovanardi, ex primario del Pronto soccorso di Modena, e c'era il dottor Marco Maggi , medico modenese sospeso per aver rifiutato il vaccino. Ad ascoltarli alcune centinaia di modenesi che hanno aderito alla manifestazione pacifica autorizzata che si è svolta oggi pomeriggio in piazza Sant'Agostino a Modena.Giovanardi ha riproposto le sue domande al direttore generale dell'Ausl Brambilla, domande sinora senza risposta. 'I documenti ufficiali dell'Aifa affermano che solo nel 2023, a fine sperimentazione, sarà possibile una valutazione sulla sicurezza ed efficacia del vaccino - ha detto Giovanardi -. Ora alcuni opinionisti affermano verbalmente che il vaccino non è sperimentale. Può, come più volte richiesto, confutare la nota Aifa e confermare con una nota formale che il vaccino non è più sperimentale?' Il dottor Maggi dal canto suo ha invitato alla disobbedienza civile e, per chi ne ha la possibilità economica, a non recarsi al lavoro per una settimana per esprimere il proprio dissenso al Green Pass.La manifestazione si è svolta pacificamente sotto lo sguardo di polizia, carabinieri e polizia locale. Alle forze dell'ordine gli organizzatori della manifestazione al termine hanno offerto un caffè.