Modena, la filodiffusione fa flop: sperimentazione non riuscita

Falsa partenza per la sperimentazione della filodiffusione nel centro storico di Modena. Quando questa mattina sembrava tutto pronto per il via del nuovo sistema di diffusione sonora, con diversi cittadini in attesa, in Piazza Grande e nei dintorni del sito Unesco, dalle trombe dell’apparato tecnologico non è uscito il “Miserere” di Pavarotti e nemmeno hanno risuonato le melodie natalizie di Mariah Carey e Frank Sinatra. Problemi tecnici, infatti, hanno impedito l’avvio annunciato della sperimentazione.A darne notizia è stato il Comune stesso in una nota ufficiale.'In prospettiva, grazie alla tecnologia utilizzata, dopo questa sperimentazione potranno essere sviluppate anche iniziative di promozione turistica o di altro tipo - aveva detto Ludovica Carla Ferrari, assessora alla Città Smart e al turismo – e la strumentazione potrà essere estesa anche ad altre aree del centro storico dove è già presente la connettività'.Gli operatori del Comune sono lavoro per ripristinare il sistema e farlo funzionare già da domani, sabato 7 gennaio, sulla base del calendario previsto che prevede una colonna sonora per accompagnare il passeggio e le chiacchiere nel cuore del centro storico tra le 10 e le 12 e, nel pomeriggio, tra le 16 e le 19. Stessi orari sono in programma anche per domenica 8 gennaio.La tecnologia utilizzata prevede trombe di diffusione sonora dotate di autodiagnostica, così da garantire la qualità del segnale e il filtro del rumore di fondo esistente in ogni singola piazza. Le trombe di una stessa area, inoltre, hanno la capacità di regolarsi tra di loro per evitare disturbi e fastidiosi effetti eco.Oltre a Piazza Grande, il sistema che si deve sperimentare al momento è stato installato in piazza Torre, piazza XX Settembre, corso Duomo e Sant’Eufemia.Foto Frizio