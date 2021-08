Modena: scontro tra 3 auto in tangenziale, 4 feriti

Invicidente stradale oggi pomeriggio sulla strada statale 274 Tangenziale nord di Modena/Diramazione per Sassuolo. Il tratto è temporaneamente chiuso nella la corsia in direzione dello svincolo SS 12.I L'incidente è avvenuto al km 5,559 nel comune di Modena.Il sinistro ha coinvolto tre veicoli ed ha causato il ferimento di quattro persone.Il personale di Anas delle Forze dell’Ordine e del 118 sono intervenuti per le operazioni di ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

