Modena, scontro tra due bus Seta, passeggeri e autisti feriti

Secondo la ricostruzione della società di trasporto 'i due mezzi SETA stavano percorrendo viale delle Rimembranze in direzione di Largo Risorgimento. Il primo mezzo era in servizio sulla linea urbana 2: dopo avere effettuato la fermata posta in prossimità di via Saragozza si stava accingendo a ripartire quando è stato tamponato da una corriera in servizio sulla linea 740, che proveniva da Vignola ed era diretta in Autostazione.Entrambi i mezzi avevano a bordo un buon numero di passeggeri. La centrale operativa di SETA, allertata dai conducenti, ha immediatamente richiesto l’intervento del servizio 118 e della Polizia Locale di Modena, disponendo inoltre il recupero dei due mezzi coinvolti nell’incidente e l’invio di mezzi sostitutivi per consentire la regolare ripresa del servizio delle corse interrotte.L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Modena, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona. Su entrambi i mezzi sono presenti telecamere di sorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti di Polizia per ulteriori accertamenti'.