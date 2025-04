Modena si propone come Città dei Festival e il Comune promuove spot solo su La 7

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Comune chiama i media locali per annunciare ed illustrare una campagna di promozione pubblicitaria sui 10 festival organizzati in città nel corso dell'anno (dal Festival della Giustizia Penale al Motor Valley Fest, dal Festivalfilosofia allo Smart Life Festival, solo per citarne alcuni). Una campagna di promozione che esclude di fatto i media locali e, sul piano nazionale, sposa una sola emittente televisiva: La 7. E' una strategia alquanto originale ma allo stesso tempo percepita come tale, in negativo, anche nell'opportunità rispetto ai media presenti, quella che ha motivato la conferenza stampa organizzata questa mattina dal Comune di Modena. Nella quale anche l'oggetto della promozione, ovvero i Festival organizzati in città, è stato espressamente posto in secondo piano dalla sottolineatura della promozione pubblicitaria.

, dirigente responsabile Servizio Promozione della Città e Turismo Comune di Modena punta su quello e promuove gli spot della campagna pubblicitaria su La 7 anche davanti agli obbiettivi dei media locali (che da quelle campagna sono esclusi), convocati nelle modalità della conferenza stampa che come tale dovrebbe avere contenuti giornalistici e di interesse pubblico e non una mera promozione di una promozione e, per altro, alla presenza di un assessore (Bortolamasi, assessore alla cultura), che per le regole della par condicio referendaria non poteva nemmeno farsi riprendere.In sostanza media locali, ed in particolare TV locali, chiamati ad una conferenza stampa organizzata per promuovere una campagna pubblicitaria fatta su un'altra TV e altri media. Roba da fare aggiungere ai dieci festival culturali previsti anche quello del paradosso mediatico.Ma la conferenza è proprio dedicata a quello.

Con tanto di video pagato per essere trasmesso solo su La 7 e che ci si aspetta che, visto che è stato presentato in conferenza stampa, venga diffuso, gratis, dai media locali. Tutto confermato dalla nota stampa che contestualmente alla conferenza viene inviata dall'Ufficio Stampa del Comune. Questo il testo:'Dal 8 al 18 aprile 2025, “Modena Città dei Festival” sarà protagonista di una campagna addressable TV su La7: una campagna personalizzata per il pubblico dell’Emilia-Romagna - spiega Bertugli - con banner interattivi da 15 secondi che occuperanno il 40% dello schermo durante la visione dei programmi. La profilazione geografica del target assicurerà la massima rilevanza per il bacino regionale, mentre la possibilità di interazione diretta con il banner aumenterà il coinvolgimento degli utenti. La campagna punta a generare 300.000 impressions, consolidando ulteriormente il posizionamento della città come destinazione d’elezione per gli eventi culturali' - viene annunciato ai media locali. Esclusi anche quando gli investimenti pubblici del comune indirizzeranno la campagna verso il web. Qui il Comune decide di finanziare esclusivamente Google e Meta. 'Questo - viene detto - per garantire una presenza costante e mirata, da maggio a novembre 2025. Con campagne pubblicitarie sulle piattaforme digitali Google e Meta, con una logica evergreen a cui si unisce di volta in volta un approccio verticale per ciascun festival'.La campagna “Modena Città dei Festival” è promossa dall’Amministrazione comunale - Servizio Promozione della città e turismo, in collaborazione con Modenatur, con il sostegno della Fondazione di Modena e il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna. È stata ideata da Studiowiki e, per la campagna adressable su La7, pianificata da FMedia, entrambe agenzie associate a Una (Aziende della Comunicazione Unite).