Modena zona rossa: cosa si può e non si può fare

Zona rossa: ecco cosa cambia a Modena e provincia da giovedì 4 marzoQui una sintesi delle misure 👇❌ Vietato ogni spostamento. Sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, si può uscire #SOLO per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.✅ Consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.👫 #Vietate visite a parenti e amici.📚#Scuole▶️ Sospese tutte le attività dei servizi educativi dell’infanzia (da lunedì 8 marzo)❌ Sospese le attività nei centri sportivi all'aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.✅ Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.✅ Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.▶️ Sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.- Fino alle 22 resta consentito l’asporto.- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.- Per bar e altri esercizi simili senza cucina e commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.- Vendita di generi alimentari e di prima necessità.- Farmacie e parafarmacie- Edicole- Tabaccherie- Lavanderie e tintorie- Servizi pompe funebri.- Parrucchieri e barbieri (rimangono aperti fino al 5 marzo come da Dpcm nazionale in vigore)- Mercati (ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici).- Rimangono sospesi mostre, musei e altri istituti e luoghi della cultura.- Consentita l’attività delle biblioteche solo su prenotazione.🔴 Rimane in tutte la fasce dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.