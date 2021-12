Moglie indagata per caporalato: capo immigrazione del Viminale si dimette

C'è anche la moglie di Michele Di Bari, ex prefetto di Modena e attuale direttore del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, tra le 16 persone indagate dalla procura foggiana per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito di una inchiesta condotta in mattinata dai carabinieri.Degli indagati, due - un gambiano e un senegalese - sono finiti in carcere, tre agli arresti domiciliari e 11 (tra cui la moglie del prefetto) sottoposti all'obbligo di firma. Sono una decina le imprese agricole sottoposte a controllo giudiziario. Le indagini sono riferite al periodo compreso tra luglio e ottobre dell'anno scorso quando alcuni imprenditori agricoli si sarebbero rivolti a un cittadino straniero - il presunto caporale - per reclutare manodopera da impiegare nei campi del Foggiano.A seguito dell'inchiesta il Viminale ha reso noto che Di Bari ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.'Sull'azione delle istituzioni non può esserci nessuna ombra. È per questo che apprezziamo la scelta del capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Michele Di Bari, di dimettersi a seguito dell'inchiesta giudiziaria che coinvolge la sua consorte. Confidiamo nel rapido lavoro della magistratura e invitiamo i partiti ad evitare strumentalizzazioni politiche' - così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle.